BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der EU weitere Schritte hin zu einer gemeinsamen Außenpolitik durchsetzen. Das sei Teil der "sehr ambitionierten Agenda" auf europäischer Ebene, sagte sie nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Freitag in Berlin. Merkel nannte besonders Herausforderungen durch China und Russland. Die gemeinsame Politik der Europäischen Union gegenüber Afrika sei ein positives Beispiel. "Aber das brauchen wir jetzt auch zu anderen Regionen der Welt."

Merkel und Gentiloni unterstrichen auch die Notwendigkeit, zu einem gemeinsamen Asylsystem und einer Reform des Dublin-Systems zu kommen. Gentiloni sagte, es sei nicht zu akzeptieren, dass einzelne Länder in der Flüchtlingspolitik ihrer Verantwortung nicht nachkämen. "Hier muss sich Solidarität manifestieren", betonte er.

Nach der Überwindung der Finanzkrise gehe es jetzt in Europa um eine "völlig neue Phase", sagte Merkel. Schwerpunkt sei es, das Wirtschaftswachstum zu sichern und Innovationen voranzubringen. Zwischen SPD und Union gebe es dazu "in Nuancen" unterschiedliche Meinungen. Man habe auch in der Vergangenheit immer einen gemeinsamen Weg gefunden, der sowohl die Interessen Deutschlands vertreten habe als auch die Solidarität innerhalb Europas. Grundlage dafür sei der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU./sam/hoe/tl/DP/jha

AXC0129 2018-02-16/12:44