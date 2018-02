Paris - Die Aktienmärkte in Europa haben am Freitag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Optimismus unter den Anlegern nehme zu, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Die steigenden Kurse an der Wall Street und in Asien hätten auch für die europäischen Investoren grünes Licht gegeben, in den Aktienmarkt zurückzukehren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 0,62 Prozent auf 3410,78 Punkte.

Die Angst vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg in den USA hatte die Börsen in den vergangenen Wochen abrutschen lassen - denn durch höhere Zinsen werden Anleihen attraktiver gegenüber Aktien. "Die Investoren finden sich offenbar zunehmend mit der Tatsache ab, dass die US-Renditen mittel- und langfristig eher steigen als fallen werden, und greifen bei Aktien wieder zu", erklärten die Analysten der Postbank nun.

Die Indizes in Frankreich und Grossbritannien bewegten sich ähnlich wie in den vergangenen Tagen leicht nach oben: In Paris legte der CAC 40 um 0,59 Prozent auf 5253,52 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,71 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...