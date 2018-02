In Pyeongchang werden in diesen Tagen nicht nur sportliche Rekorde gebrochen. Die Nutzung der Dating-App Tinder stieg um 1850 Prozent an. Das verdeutlicht mal wieder welche Marktstellung diese App hat, so Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Ob es sich aktuell zu investieren lohnt, erfahren Sie hier... Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Tesla, Norcom, den Bitcoin und die Bitcoin Group. Die komplette Sendung finden Sie hier.