BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission wird wie erwartet den Zusammenschluss von Linde mit dem US-Wettbewerber Praxair vertieft prüfen. Die Kommission befürchtet nach eigenen Angaben vom Freitagmittag, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb bei der Versorgung mit mehreren wichtigen Gasen wie Sauerstoff und Helium beeinträchtigen könnte. "Wir werden sorgfältig prüfen, ob der geplante Zusammenschluss zwischen Praxair und Linde zu höheren Preisen oder einer geringeren Auswahl für die europäischen Verbraucher und Unternehmen führen würde", erklärte die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager.

Praxair und Linde sind zwei der vier größten Unternehmen, die weltweit in der gesamten Lieferkette von Industrie-, Medizin- und Spezialgasen tätig sind. So liefern sie zum Beispiel Kohlendioxid, das in der kohlensäurehaltigen Getränkeindustrie weit verbreitet ist, und Sauerstoff, der von der Stahlproduktion bis zum medizinischen Sauerstoff in Krankenhäusern und Pflegeheimen vielfältig eingesetzt wird. Durch die Fusion würde sich die Zahl der weltweit und in Europa tätigen Großunternehmen für die Lieferung dieser und vieler anderer Gase auf nur noch drei verringern.

Überraschend kommt die Entscheidung der EU-Kommission nicht. Selbst Linde hatte vor einigen Tagen erklärt, dass sich in den Gesprächen mit verschiedenen Wettbewerbsbehörden Hinweise darauf ergeben hätten, dass eine fusionskontrollrechtliche Freigabe mit höheren Anforderungen verbunden sei, als bisher angenommen. Allerdings würden die Kartellauflagen nach gegenwärtigem Kenntnisstand die eigene Schmerzgrenze nicht überschreiten.

February 16, 2018 06:16 ET (11:16 GMT)

