Die Baader Bank hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge in der Pharmasparte dürfte 2018 um 0,5 Prozentpunkte steigen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Freitag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell für den Pharmakonzern habe er nun auch einige in der frühen Entwicklungsphase befindliche Wirkstoffkandidaten berücksichtigt, begründete der Experte das höhere Kursziel./edh/bek Datum der Analyse: 16.02.2018

