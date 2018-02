Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RIB Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,00 Euro belassen. Die Zahlen aus dem vierten Quartal seien auf Höhe der Erwartungen ausgefallen, wobei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen etwas schlechter war als gedacht, wie Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Das könnte unter anderem an höheren Investitionen in die neue YTWO-Plattform für Immobilen- und Wohnungsbauunternehmen gelegen haben, an der Rib Software zu 50 Prozent beteiligt ist. Nach Einschätzung von Wolf habe YTWO das Potential dazu, das "next big thing" in der Baubranche zu werden./kro/zb Datum der Analyse: 16.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2018-02-16/12:53

ISIN: DE000A0Z2XN6