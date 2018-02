Paris - Die Kurse zahlreicher Industriemetalle gerieten zuletzt kräftig unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Nun zeige sich, dass die bereits in der letzten Woche geäußerte Vermutung der Analysten richtig gewesen sei: Die Korrektur der Industriemetall-Kurse sei offenbar ein wenig zu heftig ausgefallen, einige Commodities hätten im Wochenverlauf wieder teils kräftig Boden gutmachen können.

