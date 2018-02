Die Zwischenerholung an den Börsen läuft, doch bereinigt ist der Aktienmarkt noch nicht. Wahrscheinlich steht mindestens noch einmal ein Tiefentest bevor.

Nach massiven Kursverlusten hat sich der Dax auf dem Niveau um 12.000 Punkte erst einmal stabilisiert. Manche Anleger sprechen schon von Ausverkauf und günstigen Kaufgelegenheiten. Doch die Risiken sind nicht einfach vom Tisch, nur weil der Dax ein paar Prozent weiter unten steht. Ganz im Gegenteil: Mit dem Crash der vergangenen Wochen ist sogar noch ein neues Risiko dazugekommen.

Der wichtigste Grund für die jüngsten Kursverluste ist der schnelle Zinsanstieg. Seit Jahresanfang sind die Renditen für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen von 2,4 auf 2,9 Prozent gestiegen. Gefährlich für die Börse ist dabei nicht die absolute Höhe der Renditen - Raten um drei Prozent würden durchaus zu einer gut wachsenden Wirtschaft mit leichter Inflationstendenz passen.

Das Risiko liegt vielmehr darin, dass dieser Anstieg mit hoher Dynamik erfolgt und im Grunde auch ohne dramatische Veränderung des fundamentalen Umfelds; nur die Teuerung hat etwas angezogen.

Die heftigen Kursverluste an den Anleihemärkten offenbaren die Angst der Investoren vor einem weiteren, deutlichen Zinsanstieg, der langfristig weit über drei Prozent hinausgehen könnte. Bisher haben sich Anleger darauf verlassen, dass die Notenbanken steigende Zinsen immer wieder eingefangen haben. Ob sie das bei der befürchteten erhöhten Dynamik auch noch können, wird immer fraglicher.

Der Renditeanstieg vollzieht sich auch in Europa. Hier kam es im Gleichschritt zur US-Entwicklung bisher zu einem Anstieg auf knapp 0,8 Prozent. Dabei ist die Spannung zwischen der absolut betrachtet immer noch geringen Zinshöhe und der Gefahr weiterer, deutlicher Steigerungen größer als in Amerika.

Was passiert, wenn die EZB doch eines Tages den Hebel in Richtung schärferer Geldpolitik umlegt? Was geschieht in der Zeit nach Draghi? Wirtschaftlich ist es ein Unding, dass fast zehn Jahre nach der Finanzkrise immer noch das Krisen-Paradigma gilt und höhere, wirtschaftlich angemessene Zinsen prinzipiell ausgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...