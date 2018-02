München (ots) -



Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 19. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Carmens beste Freundin Natascha will endlich ihre Bronchitis loswerden und auch Shania kränkelt - ein Fall für Doktor Robert und den unkonventionellen Punsch aus Singapur. Während es auf der Indigo Star technische Probleme gibt, gehen die Frauen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: quatschen. Robert kommt an seine Grenzen.



Da Shania kränkelt und auch Carmens beste Freundin Natascha mit einer Bronchitis kämpft, kommt Robert eine Idee. In Little China, einem Stadtteil von Singapur, besorgt die Familie alle Zutaten für einen traditionellen Heiltrunk. Doch was Doktor Robert dort in die Hände fällt, schreckt die Damen ab.



Bei einer Stadtrundfahrt durch Malakka entdeckt Carmen das ideale Fortbewegungsmittel für sich: Disney Bikes. Mit dem Rad findet die Powerfrau die verrücktesten Shops. Wer hätte gedacht, dass es sowas gibt?



Auf der Indigo Star gibt es technische Probleme und der Kapitän empfängt die Geissens mit schlechten Neuigkeiten. Aus der Not heraus, geht es mit dem Auto weiter - direkt in den nächsten Stau. Kein Problem für Carmen und Natascha, denn die Damen nutzen die Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung: quasseln. Robert ist mit seinen Nerven am Ende.



"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Montag, 19. Februar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



