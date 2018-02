Zürich - Die Schweizer Börse ist freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet und hat ihre Gewinne bis zum Mittag noch etwas ausgebaut. Der Schwung kommt von der Wall Street, wo die Indizes am Vorabend nach Europaschluss noch kräftig zugelegt und auf Tageshoch geschlossen hatten. Diese Bewegung werde nun nachvollzogen. Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg sei damit zumindest vorerst in den Hintergrund gerückt, hiess es im Handel.

Doch die Unruhe an den Börsen sei aber wahrscheinlich noch nicht vorbei, warnten Marktanalysten. Ausgelöst wurden die Erschütterungen von starken Wirtschaftsdaten aus den USA, welche die Befürchtung aufkommen liess, dass die Leitzinsen in den USA womöglich rascher als bislang erwartet steigen könnten. Heute Nachmittag stehen erneut Konjunkturdaten aus den USA an.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis 12 Uhr 0,65% auf 8'975,55 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,59% auf 1'474,52 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,60% auf 10'336,66 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 27 im Plus und drei im Minus.

Schindler ziehen nach Zahlen um 0,5% an. Der Hersteller von Rolltreppen und Liften hat erstmals einen Umsatz von mehr ...

