Wien - Der Asset Manager aus Atlanta geht mit dem Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund (ISIN LU1701662139/ WKN A2H61Q) an den Start, so die Experten von "FONDS professionell". Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund biete Anlegern respektive deren Beratern ein in globalen Hochzinsanleihen investiertes Produkt mit kurzfristigerem Schwerpunkt. Ziel des Fondsmanagements sei die Erwirtschaftung von Erträgen und in geringerem Umfang langfristigem Kapitalwachstum, bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von ein bis drei Jahren.

