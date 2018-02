Deniz Yücel war bewusst, dass der Türkei seine journalistische Arbeit missfällt. Doch er ahnte nicht, dass sie ihn ins Gefängnis bringen würde.

Als Deniz Yücel am 14. Februar 2017 den Gang zum Istanbuler Polizei-Hauptquartier antrat, hatte er sich trotz allem seinen unverwüstlichen Optimismus bewahrt. "Wird schon", schrieb er kurz davor, und tatsächlich hatten Freunde und Kollegen zunächst noch Hoffnung: Zwar wurde nach dem "Welt"-Korrespondenten gefahndet, aber vielleicht würden sich die bizarren Terrorvorwürfe bei der Vernehmung ja in Luft auflösen.

Und würden die türkischen Behörden wirklich eine Krise mit Deutschland riskieren, um einen unbequemen Journalisten hinter Gitter zu stecken? Am Ende geschah bekanntlich genau das.

Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam wurde Untersuchungshaft gegen Yücel verhängt - wegen Terrorvorwürfen, die auf seinen Artikeln basierten. Zu dem Zeitpunkt hatte Yücel, der neben dem deutschen auch den türkischen Pass besitzt, noch keine zwei Jahre in seinem Traumjob gearbeitet.

Für die Stelle als Türkei-Korrespondent war er im Frühjahr 2015 von der "tageszeitung" ("taz") in Berlin zur "Welt" gewechselt. Herausgeber der linken "Jungle World" ist der Journalist aus dem hessischen Flörsheim heute noch.

Yücel spricht fließend Türkisch, er bereiste das Land wie kaum ein anderer deutscher Korrespondent. Häufig war er in den Kurdengebieten im Südosten des Landes unterwegs. Dass seine kritischen Artikel der Regierung in der Türkei missfallen würden, war früh klar. Yücel selber schrieb in einem Text aus dem Gefängnis im Mai 2017: "Mir war bewusst, welchen Preis man immer schon in diesem Land für würdevollen Journalismus mitunter bezahlen musste. Diese Möglichkeiten habe ich in Kauf genommen, als ich diese Aufgabe übernahm."

Einen wie auch immer gearteten Tauschhandel für seine Freilassung wollte Yücel nicht, erst recht nicht, solange etliche türkische Journalisten hinter ...

