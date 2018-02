Thun - Die genossenschaftlich organisierte AEK Bank 1826 hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 rekordhohes Wachstum verzeichnet und so den Gewinn trotz Margendruck gesteigert. Der Reingewinn nahm um 1,0% auf 9,7 Mio CHF zu. Dies trotz etwas höherer Kosten und Abschreibungen auf Anlagevermögen, wie die Bank am Freitag bekanntgab. Derweil kletterte die Bilanzsumme bei wachsenden Ausleihungen und Kundengelder erstmals in der Geschichte über die Marke von 4 Mrd.

Der wichtigste Geschäftsbereich, das Zinsengeschäft, blieb im anhaltenden Tiefzinsumfeld weiter von Margendruck geprägt. So ging der Brutto-Erfolg denn auch auf 49,6 Mio CHF von zuvor 50,1 Mio zurück. Netto, also nach Einbezug von Veränderungen bei ausfallsrisikobedingten Wertberichtigungen und Verlusten aus dem Zinsengeschäft, lag der Zinserfolg mit 55,3 Mio ebenfalls leicht unter Vorjahr.

Steigern konnte die AEK, die 14 Niederlassungen in und um Thun sowie eine in Bern unterhält, dagegen den Erfolg aus dem Kommissions- und ...

