Paris - Der Wirtschaftsmotor im Euroraum - allen voran in Deutschland - läuft weiterhin rund, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Diese durchaus erfreuliche Entwicklung spiegele sich auch beim Euro wider, zeige die europäische Gemeinschaftswährung doch nach wie vor im Vergleich zu zahlreichen anderen Währungen Stärke.

