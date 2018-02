Frankfurt - Der US-Dollar versinkt im Schuldensumpf, so die Analysten der Helaba. In den USA würden dank Steuersenkungen und nun auch höherer Staatsausgaben die Haushaltsdefizite wachsen. Zudem bestehe ein Fehlbetrag in der Leistungsbilanz. Die US-Währung verliere auf breiter Front.

