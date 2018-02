FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag Kursgewinne erzielt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 158,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,741 Prozent. Auch in allen anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Furcht vor weiteren Leitzinserhöhungen in den USA tritt immer stärker in den Hintergrund. Der europäische Anleihemarkt hat sich bisher im Vergleich zum US-Rentenmarkt eher robust gezeigt. Im Gegensatz zu den USA stehen in der Eurozone Leitzinsanhebungen auf absehbare Zeit nicht auf der Tagesordnung. Am Vormittag wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Daten veröffentlicht.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht. "Die Rücksetzer an den Börsen und der Anstieg der Benzinpreise könnten die Stimmung tendenziell belastet haben", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einer Tagesvorschau. Eine positive Überraschung sei allerdings nicht ausgeschlossen, da bereits andere Umfragewerte positiv überrascht hätten./jsl/jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0144 2018-02-16/13:34