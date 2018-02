Berlin / Dreieich (ots) -



Dr.-Ing Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), vollendet am Montag, 19. Februar 2018, sein 75. Lebensjahr. Loewenstein steht seit 2006 an der Spitze des Verbands, der als Spitzenorganisation der Bauwirtschaft die Interessen von 35 000 Mitgliedern vertritt. Er hat sich in dieser Funktion in nüchterner Bescheidenheit, Zielstrebigkeit und Geradlinigkeit in vielfacher Weise um die mittelständische Bauwirtschaft verdient gemacht. In einem zunehmend globalisierten und industriefreundlichen Umfeld hat sich Loewenstein beständig für die Interessen der kleinen und mittleren Betriebe im Baugewerbe eingesetzt.



ZDB-Vizepräsident Franz-Xaver Peteranderl würdigt die Beharrlichkeit, mit der sich Hans-Hartwig Loewenstein in der politischen Szene in Berlin wie in Brüssel engagiert hat: "Mit großem Eifer hat er fortwährend den Dialog mit Entscheidungsträgern gesucht und sichergestellt, dass die Stimme des Baugewerbes gehört wird. Dabei war es für ihn selbstverständlich, in allen Themen fachlich sattelfest zu sein und auch zu komplexen Fragen detailliert Stellung nehmen zu können." In besonderer Weise hat sich Loewenstein dabei für die familiengeführten Unternehmen der mittelständischen Bauwirtschaft eingesetzt. Zudem war es für ihn ein Anliegen, durch kluge Partnerschaften die Interessen des Baugewerbes noch schlagkräftiger vertreten zu können, beispielsweise gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks.



Als promovierter Bauingenieur ist Hans-Hartwig Loewenstein seit 1973 in diversen Funktionen für die Jean Bratengeier Gruppe tätig gewesen. Zudem setzt er sich seit über 30 Jahren in ehrenamtlicher Tätigkeit für seinen Berufsstand ein, u.a. von 1985-2007 im Hauptausschuss Tiefbau des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen und von 2007-2013 als Präsidiumsmitglied des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Loewenstein ist Träger der VOB-Ehrennadel und wurde 2008 mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.



