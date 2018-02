FRANKFURT, Feb. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (http://business.nasdaq.com/) (Nasdaq:NDAQ) zählt zu den Unternehmen, die Forrester ausgewählt und zur Teilnahme an seiner Q1 2018 Forrester Wave (https://go.forrester.com/) Bewertung von Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Plattformen eingeladen hatte. Hierin ging Nasdaq für seine BWise Lösungen (http://www.bwise-grc.de/) als Leader hervor und erhielt die Bestnote 5 in den Bewertungskategorien "Risk & Control Management", "Audit Management", "Dashboard and Reporting" sowie "Integration capabilities".

"Wir haben in den wichtigsten funktionalen Bereichen die Bestnote erhalten: das gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass sie eine robuste, zukunftsfähige Softwareplattform ausgewählt haben - und noch dazu eine der marktbesten", sagte Tom Passon, Head of Product Innovation & Global Standards bei Nasdaq BWise. "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, die uns weiter in unserer Strategie bestärkt und antreibt, nutzerfreundliche, vorkonfigurierte Best Practice Lösungen anzubieten, in denen unsere innovative GRC-Softwareplattform mit marktführender Expertise verknüpft ist. Jede dieser Lösungen ist für die schnelle Implementierung und die Unterstützung der gesamten GRC-Prozesse von A bis Z entwickelt worden, von den geforderten Inhalten bis hin zu Cloud-basiertem Hosting."

Im Bericht heißt es: "Die Nasdaq BWise Plattform bietet eine solide Lösung für das Regulatory Change Management für stark regulierte Umgebungen und entwickelt mehr und mehr Zugkraft bei Einkäufern im Mittelstand sowie in Informationssicherheitsunternehmen. BWise Kunden weiten ihre Implementierungen mit zusätzlichen Use Cases aus und bauen die Präsenz der Anwendung im Unternehmen weiter aus."

"Das Erreichen der Höchstnote in der Bewertungskategorie 'Financial Resources to Support Strategy' spiegelt unserer Meinung nach die bedeutenden Investitionen wider, die Nasdaq bisher und in Zukunft in die BWise GRC-Plattform tätigt", sagte Jonathan Deeks, Global Head of GRC bei Nasdaq. "Damit wird sichergestellt, dass die Plattform und die Lösungen auch in den nächsten Jahren marktführend bleiben."

Hier können Sie auf den Bericht zugreifen (http://nasdaqtech.nasdaq.com/BW1802ForresterWave2018WEB).

Über Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) ist weltweit führender Anbieter vielfältigster Technologien, Handels- und Informationsdienste sowie Dienstleistungen für gelistete Unternehmen. Mit seinem Portfolio an Lösungen ermöglicht Nasdaq seinen Kunden, ihre Geschäftsvision mit Zuversicht zu planen, zu optimieren und umzusetzen - durch den Einsatz bewährter Technologien, die Transparenz und Erkenntnisse liefern um die heutigen Kapitalmärkte zu steuern. Als Gründer der ersten elektronischen Börse der Welt versorgt Nasdaq über 90 Handelsplätzen in 50 Ländern und eines aus zehn der weltweiten Wertpapiergeschäfte mit seiner Technologie. Rund 3.900 Börsennotierungen mit einem Marktwert von ca. $12 Billionen sind bei Nasdaq zu Hause. Erfahren Sie mehr auf http://business.nasdaq.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=oFe-PPMcWNcGj8L8mnL-iQad9IsywxaI-MxMYlNjiZotwUR1M8FThrSV3K29DuwKIFBXFwzlcpyb8gltaWGMTEAm0XNhO3CtBVusKLguVGI=)

Über Nasdaq BWise

Nasdaq BWise ist ein globaler Marktführer im Bereich Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Technologie (GRC) und hilft Unternehmen weltweit, ihre GRC-Aktivitäten zu unterstützen und zu optimieren. Die BWise Software ist ein Grundpfeiler des Nasdaq Produktportfolios und bietet eine große Bandbreite führender GRC-Funktionalitäten für Risikomanagement, Interne Revision, IKS, Informationssicherheit und regulatorische Compliance.

Durch die Implementierung hunderter GRC-Projekte in verschiedensten Branchen weltweit bringt Nasdaq seine globalen Ressourcen für die erfolgreiche Projektumsetzung zum Einsatz - sein technischer und branchenspezifischer Erfahrungsschatz, ausgereifte Projektsteuerung sowie effizienter Wissenstransfer sorgen zusammen für den Langzeiterfolg.

BWise wird seit vielen Jahren von unabhängigen Analysten als GRC-Spitzenreiter im Markt positioniert und hat zahlreiche Auszeichnungen in den Kategrorien "Bestes Produkt" und "Bester Anbieter" in der GRC-Branche erhalten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen über unsere Lösungen und Services unsere Website: www.bwise-grc.de.

Für Medien-Anfragen:

Nasdaq

Ryan Wells

ryan.wells@nasdaq.com (mailto:ryan.wells@nasdaq.com)

Direct: +44 (0) 20 3753 2231

Mobile: +44 (0) 7809 596 390

