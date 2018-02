Der Tourismus in die Türkei erholt sich. Darum will auch der Ferienflieger Sun Express seine Flüge in die Region aufstocken.

Der deutsch-türkische Ferienflieger Sun Express setzt im kommenden Sommer noch stärker auf Flüge in die Türkei. Die Kapazität in den Hauptmarkt werde um 20 Prozent ausgebaut, kündigte Airline-Chef Jens Bischof am Freitag in Frankfurt an. Die Erholung der deutsch-türkischen Beziehungen sei dabei ein gutes Signal. "Die Gäste blicken wieder mit mehr Zuversicht auf ihre Urlaubsentscheidung." ...

