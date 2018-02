Bonn (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt heute mehrere hochrangige ausländische Gäste: Unter anderem reist Polens neuer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach Berlin. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern waren schon einmal besser. Nicht zuletzt der Flüchtlingsstreit belastet das Verhältnis zwischen Warschau und Berlin. Die gemeinsame Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt phoenix live in "vor Ort" ab 13.15 Uhr. In dieser Sendung wird auch über die Pressekonferenz mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni berichtet, der ebenfalls an diesem Vormittag zu Gast in Berlin ist.



Letzte Besucherin ist am Nachmittag Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Merkel und May wollen auch über das Thema Brexit sprechen. Für 17 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz anberaumt. Auch diese plant phoenix live zu übertragen.



