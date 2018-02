München (ots) -



15 Episoden, Deutsche Free-TV-Premiere Start: Samstag, 03. März 2018, um 21:55 Uhr bei RTL II Alle Folgen eine Woche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar



Comic-Autor und Schöpfer der Zombie-Hitserie "The Walking Dead", Robert Kirkman, stellt auch mit der Spin-Off-Serie "Fear The Walking Dead" sein Können unter Beweis. RTL II zeigt ab Samstag, den 03. März 2018 um 21:55 Uhr die zweite Staffel der Serie als Deutsche Free-TV-Premiere.



Die Handlung setzt, anders als beim Vorbild, vor dem Beginn der Zombie-Apokalypse ein. Die lebenden Toten haben Los Angeles in Besitz genommen. Das Militär kämpft ohne Rücksicht und mit harten Bandagen gegen die weitere Ausbreitung der Seuche. Gewalt und Zerstörung breiten sich immer weiter aus, was zu Unruhen in der Bevölkerung führt.



Auf Victor Strands Luxusyacht "Abigail" fliehen die Familien Manawa und Salazar aus dem brennenden Los Angeles. Ihr Ziel ist ein Landgut in Mexiko, wo Victors Partner Thomas lebt. Doch Ruhe kehrt auch auf der Yacht nicht ein, auf dem Wasser und an Land lauern weitere Gefahren auf sie...



In den Hauptrollen sind neben Kim Dickens ("House Of Cards"), Cliff Curtis ("Colombiana"), Rubén Blades ("The Counselor"), Colman Domingo ("Selma", "Lincoln") und Mercedes Mason ("Anger Management") auch die Nachwuchs-Stars Frank Dillane ("Im Herzen der See"), Lorenzo James Henrie ("Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D.") und Alycia Debnam-Carey ("The 100") zu sehen.



Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.



