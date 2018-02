Cloud Computing ist eines der größten Themen der heutigen Zeit. Die exakten Ergebnisse liegen noch nicht vor. Laut Gartner ist jedoch zu erwarten, dass der gesamte Cloud-Markt im Jahr 2017 um 18,5 Prozent auf 260 Milliarden US-Dollar gewachsen ist. Diese Zahl umfasst mehrere Teilsektoren, wie Infrastruktur, Plattform, Software, Geschäftsprozesse, Sicherheit und Advertising as a Service.



Die am schnellsten wachsende Kategorie ist Infrastructure as a Service (IaaS), die es Unternehmen ermöglicht, Speicher- und Computerfunktionen auszulagern. Die Unternehmen bezahlen dabei nur die tatsächlich genutzten Kapazitäten, anstatt eigene Rechenzentren zu bauen. Schätzungen zufolge ist dieser Markt im Jahr 2017 um 36,6 % gewachsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...