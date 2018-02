Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Einzelhändler melden schwaches Umsatzplus

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien haben sich im Januar nur schwach erholt, nachdem sie im Vormonat einen starken Rückgang verzeichnet hatten. Die Statistikbehörde berichtete, dass die Verkäufe nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat wuchsen, verglichen mit einem Rückgang von 1,4 Prozent im Dezember. Der Zuwachs lag deutlich unter den Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Analysten, die ein Plus von 0,6 Prozent prognostiziert hatten.

Arbeitsmärkte im Euroraum schaffen die Wende

In Frankreich ist die Arbeitslosigkeit zu Ende letzten Jahres auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken. Das deutet darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Erholung der Eurozone nun auch Regionen erfasst, die seit langem stagnieren. Die Arbeitslosenquote in der zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone sank im vierten Quartal 2017 auf 8,9 Prozent von 9,6 Prozent im vorherigen Dreimonatszeitraum, wie die französische Statistikbehörde Insee mitteilte.

Private-Equity-Branche generiert riesigen Schuldenberg

Private-Equity-Firmen haben eine neue Strategie für sich entdeckt: Immer häufiger verleihen sie auch Geld für Übernahmen - oft sogar für ihre eigenen. Diese Geldflut hat die Kreditkosten gesenkt, aber auch traditionelle Schutzmechanismen für Kreditgeber verdrängt. Zukäufe waren zuletzt immer stärker fremdfinanziert.

Umfrage sieht klare Mehrheit der SPD-Basis für große Koalition

Die Anhängerschaft der SPD ist laut einer Umfrage mit eindeutiger Mehrheit für den Eintritt der Sozialdemokraten in eine erneute große Koalition mit der Union. Zwei Drittel der SPD-Anhänger (66 Prozent) wünschen sich, dass eine große Koalition zustande kommt, berichtet die Funke-Mediengruppe unter Verweis auf die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid. Nur 30 Prozent würden demnach eine Neuwahl bevorzugen.

SPD: Autoindustrie darf sich bei Dieselnachrüstung nicht drücken

Der SPD-Verkehrspolitiker Sören Bartol besteht auf einer finanziellen Beteiligung der Autokonzerne, sollten umfangreiche Hardware-Nachrüstungen für Dieselautos beschlossen werden. "Wer glaubt, dass die Industrie sich bei der Übernahme der Kosten für die Umrüstung komplett in die Büsche schlagen kann, ist auf dem Holzweg", sagte Bartol. Die Finanzierung dürfe nicht allein beim Steuerzahler und Verbraucher hängen bleiben.

Gentiloni mahnt SPD-Basis zu großer Koalition

Italiens sozialdemokratischer Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat die Basis der SPD aufgefordert, einer Regierung mit der Union zuzustimmen. Vor seiner Reise nach Berlin, wo er sich am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft, sagte Gentiloni der Süddeutschen Zeitung, er wisse, wie schwer es vielen deutschen Sozialdemokraten falle, erneut in eine große Koalition zu gehen. "Doch Europa braucht eine stabile deutsche Regierung", betonte er.

Merkel: EU-Ausgaben müssen sich auf große Herausforderungen konzentrieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts drohender höherer Budgetbelastungen wegen des Brexit und weiterer EU-Aufgaben eine bessere Konzentration der europäischen Mittel verlangt. "Für uns ist wichtig, dass die europäischen Ausgaben sich auch konzentrieren auf das, was die wirklichen großen Herausforderungen sind", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach einem Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Berlin. Sie nannte Migration, Verteidigung, Forschung und Innovation.

Röttgen fordert Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), von der künftigen Bundesregierung eine deutliche Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben verlangt. Jenseits der Festlegungen im Koalitionsvertrag müsse Deutschland in die Lage versetzt werden, seine Sicherheit und die seiner Bündnispartner zu verteidigen, erklärte Röttgen im RBB.

Journalist Yücel in der Türkei freigelassen

Nach einem Jahr in türkischer Haft ist der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wieder frei. Eine entsprechende Meldung seiner Zeitung Die Welt bestätigte das Auswärtige Amt. Das deutsche Außenministerium schloss aus, dass es ein Gegengeschäft für die Freilassung gegeben haben könnte. "Von schmutzigen Deals oder Nebenabsprachen kann keine Rede sein", erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Türkische Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Haft für Deniz Yücel - Medien

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten bis zu 18 Jahre Haft für den Journalisten Deniz Yücel gefordert. Ein Gericht habe am Freitag die Anklageschrift angenommen und die Freilassung Yücels angeordnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte die Zeitung Die Welt unter Berufung auf Yücels Anwalt mitgeteilt, dass der deutsch-türkische Journalist freikomme. Eine Ausreisesperre liege nicht vor.

USA und Türkei vereinbaren Abstimmung von Vorgehen in Syrien

Die USA und die Türkei haben vereinbart, ihr Vorgehen in Syrien künftig besser abzustimmen. US-Außenminister Rex Tillerson sagte am Freitag in Ankara, es werde "keine Alleingänge" der Nato-Partner mehr geben. Die USA und die Türkei hätten "die gleichen Ziele in Syrien", sagte er, forderte die Türkei aber zugleich zur "Zurückhaltung" bei ihrem Vorgehen gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im syrischen Afrin auf.

Indonesien drängt EU in Geheimpapier zu laxeren Standards für Palmölproduktion

Indonesien, größter Palmölhersteller der Welt, drängt die Europäische Union zur Aufweichung geplanter Standards für die Palmölproduktion. Die Regierung in Jakarta fordert die EU in "nicht zur Veröffentlichung" gekennzeichneten Dokumenten auf, die indonesischen Standards für einen nachhaltigen Anbau zu akzeptieren - und nicht die geplanten, deutlich strengeren EU-Vorschriften für eine Zertifizierung. Beide Seiten verhandeln ab Montag in vierter Runde über ein Handelsabkommen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.