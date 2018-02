Berlin (ots) - Der Deutsche Sozialpreis ist in sein 47. Wettbewerbsjahr gestartet. Wir suchen wieder Beiträge für den Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege in den Sparten Print, Hörfunk und Fernsehen und - zum 2. Mal ausgeschrieben - in der Sparte Online. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.



Es geht um Beiträge, die sich mit sozialen Themen befassen. Diese Berichterstattung soll mit dem Preis gefördert werden. Die Arbeiten sollen 2017 erstmals veröffentlicht worden sein. In den Statuten des Deutschen Sozialpreises finden Sie die konkreten Ausschreibungsbedingungen: http://www.bagfw.de/sozialpreis/allgemeines/die-statuten/



Alle Unterlagen finden Sie auf: http://www.bagfw.de/sozialpreis/ausschreibung-2018/



Die Bewerbungsphase für den Deutschen Sozialpreis 2018 läuft noch bis 1. März (Poststempel).



Wir freuen uns auf Ihre Arbeiten!



