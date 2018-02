Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Coca-Cola hat aufgrund einer milliardenschweren Belastung im Zuge der US-Steuerreform im vierten Quartal einen Verlust verbucht. Insgesamt schnitt der Getränkekonzern aber besser ab als am Markt erwartet. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel in den USA um 1,7 Prozent zu.

Der Umsatz des in Atlanta ansässigen Unternehmens ging im Schlussquartal wegen der Neuordnung der Abfüllaktivitäten um ein Fünftel auf 7,5 Milliarden US-Dollar zurück. Organisch, bereinigt um Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufe, wuchs er um 6 Prozent.

Der Absatz stagnierte. Höheren Verkaufsmengen von Tee und Kaffee sowie Wasser- und Sportgetränken stand eine Stagnation bei kohlensäurehaltigen Getränken sowie ein Rückgang um 2 Prozent bei Saft- und Milchgetränken gegenüber.

Coca-Cola meldete für das Schlussquartal einen Nettoverlust von 2,75 Milliarden Dollar oder 65 Cent je Anteil, nach einem Gewinn von 550 Millionen Dollar oder 13 Cent im Vorjahr. Aufwendungen im Zuge der Steuerreform drückten das Ergebnis um 3,6 Milliarden Dollar.

Bereinigt verdiente der Pepsico-Wettbewerber 39 Cent je Aktie und damit 2 Cent mehr als im Vorjahr sowie 1 Cent mehr als am Markt erwartet.

2018 plant Coca-Cola mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 Prozent.

