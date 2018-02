Köln (ots) -



2018 gibt es viele Jubiläen aus der Geschichte der wohl berühmtesten Band der Welt zu feiern: 50 Jahre "Yellow Submarine" (Der Film), 50 Jahre "Apple" (die eigene Plattenfirma der Beatles), 50 Jahre "Weißes Album" oder 50 Jahre "Hey Jude". WDR 4 widmet den Beatles deshalb am Sonntag, 18. Februar einen ganzen Tag im Programm. Von 6.00 Uhr - 19.00 Uhr sind neben den großen Single-Hits und bekanntesten Songs aus Studioalben der Beatles auch Highlights aus dem späteren Solowerk der vier Mitglieder John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr zu hören. Dazu kommen bekannte und ungewöhnliche Coverversionen anderer Künstler, Songs von Musikern, die die Beatles inspiriert haben sowie Songs über die Beatles.



In zahlreichen Beiträgen setzen sich Autorinnen und Autoren außerdem mit dem Leben und der Musik der Beatles auseinander, sprechen über Wegbegleiter und wichtige Orte ihrer Karriere und blicken auch auf spannende Geschichten rund um die Beatles in NRW - so zum Beispiel auf das kleinste Beatles-Museum der Welt in Siegen oder Paul McCartneys erste Kunstausstellung als Maler, die ebenfalls in Siegen stattfand.



