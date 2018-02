Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der aktuellen Unsicherheiten an den Börsen, bleibt das fundamental positive Umfeld für Aktien intakt. Die Inflationssorgen der Anleger, die der Hauptgrund für die scharfe Korrektur waren, dürften sich als übertrieben erweisen. Die Wirtschaft läuft weiter rund, und die Börsen sind nicht übermäßig hoch bewertet. Dennoch können sich die Anleger mit dem Einstieg Zeit lassen. Der DAX ist charttechnisch weiter angeschlagen und der starke Euro drückt auf die Unternehmensergebnisse.

Die Anleger brauchen derzeit ein festes Nervenkostüm. Die Volatilität ist kurzfristig geradezu explodiert und der DAX notiert rund 1.000 Punkte unter seinem Allzeithoch. Es stellt sich daher natürlich die Frage, ob die Korrektur eine Einstiegschance darstellt, oder doch der Beginn des Endes des im Jahre 2009 begonnenen Aufwärtstrends ist, der den DAX von Ständen von fast 4.000 auf ein Rekordniveau von 13.597 Punkte katapultiert hat. Um es gleich zu sagen - ein Ende der Börsenparty ist (noch) nicht in Sicht.

Rückkehr der 70er-Jahre steht nicht an

Hauptauslöser für die schmerzhafte Korrektur waren steigende Inflationssorgen in den USA. Dort herrscht praktisch Vollbeschäftigung und zuletzt haben auch die Löhne in den USA angezogen. Eine zügig in Richtung 3 Prozent gestiegene Rendite 10-jähriger Treasuries hat an den Finanzmärkten Ängste ausgelöst, die US-Notenbank könnte durch den steigenden Preisdruck gezwungen sein, die Zinszügel stärker zu straffen als bislang erwartet. Aktuell werden im Schnitt drei Zinserhöhungen für das laufende Jahr erwartet.

Wer nun allerdings eine Rückkehr der Inflation der 70er-Jahre befürchtet, liegt falsch. Eine globalisierte Wirtschaft und die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt sind starke Argumente, die gegen strukturell höhere Inflationsraten sprechen. Die derzeitigen Inflationssorgen dürften daher schon bald aus dem Markt verschwinden und einer positiven Interpretation der anziehenden Preise Platz machen, nämlich dass diese letztlich Ausdruck einer wachsenden und gesunden Wirtschaft sind.

Dass es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, rundläuft, dürften die in der kommenden Woche anstehenden Stimmungsindikatoren unterstreichen. Veröffentlicht werden die ZEW-Konjunkturerwartungen, die europäischen Einkaufsmanagerindizes sowie der ifo-Geschäftsklimaindex. Im Konsens wird bei allen Indizes mit leicht rückläufigen Lesungen gerechnet, diese werden sich aber weiter auf einem übergeordnet sehr hohen Niveau bewegen, was für weiter anziehende Unternehmensgewinne spricht.

Euro-Stärke bleibt größter Bremsklotz im DAX

Auch wenn das fundamentale Umfeld für Aktien weiter stimmt, so können sich Anleger mit dem Einstieg bzw dem Aufstocken ihrer Positionen Zeit lassen. Größter Bremsklotz ist die geradezu unheimliche Stärke des Euro, bzw besser gesagt, Schwäche des Dollars. Der Euro notiert in der Zwischenzeit auf dem höchsten Niveau seit November 2014. Eine überzeugende Erklärung für die Dollar-Schwäche fällt schwer, sprechen doch die sich ausweitenden Zinsdifferenzen zwischen Dollar- und Euroraum eigentlich für eine anziehende US-Währung.

Die Deutsche Bank wagt einen Erklärungsversuch: Erstens seien die US-Aktienmärkte und US-Anleihemärkte in der Zwischenzeit zu teuer geworden, um weiteres Kapital aus dem Ausland anzuziehen. Das habe geringere Zuflüsse an die US-Finanzmärkte zur Folge, was ein bearishes Signal für den Dollar sei. Und zweitens werde der Greenback von der Fiskalpolitik der US-Regierung belastet, die in den kommenden Jahren zu einer dramatischen Ausweitung der Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite führen wird.

Der zum Vorjahr 10 Prozent festere Euro hat bereits seine Spuren in den Bilanzen hinterlassen. Die Commerzbank spricht von einer bislang nur "gemischten" Berichtssaison in Deutschland. Im DAX hätten 30 Prozent der Unternehmen die Erwartungen übertroffen, 50 Prozent lägen innerhalb der Erwartungen, und 20 Prozent der Ergebnisse hätten die Schätzungen verfehlt. Diese Verteilung falle momentan zwar besser aus als im relativ schwachen Vorjahr, schneide aber schlechter ab als der langfristige Durchschnitt.

Dollar-Short auf Rekordniveau sprechen für Erholung des Greenback

Endlos wird aber auch der Euro nicht steigen. Wie der monatlichen Stimmungs-Umfrage unter Fondsmanagern durch Bank of America-Merrill Lynch zu entnehmen ist, sind nach Einschätzung der Profis Dollar-Short-Trades in der Zwischenzeit eine der meisten "overcrowded" Handelsstrategien an den Märkten - ein klares Warnsignal. Auch die sich in Rekordhöhe bewegenden Dollar-Short-Positionierungen an den Derivatemärkten sprechen für eine jederzeit mögliche länger anhaltende Erholungsbewegung im Dollar.

Eine Trendwende im Dollar wäre vermutlich ein guter Einstiegszeitpunkt an den Börsen. Gegen unmittelbare Engagements spricht auch die angeschlagene charttechnische Situation. Damit sich das Bild im DAX aufhellt, müsste der Index zunächst nachhaltig über die wichtige 200-Tagelinie bei 12.750 Punkten steigen. Derzeit notiert der DAX bei 12.420 Punkten, und es nicht davon auszugehen, dass er die Trendlinie im ersten Anlauf knacken wird. Mit anderen Worten: Eile mit Weile.

