In Deutschland und China werden einer KPMG-Studie zufolge die M&A-Geschäfte im Bereich erneuerbare Energien dieses Jahr am stärksten zunehmen. Insbesondere Investitionen in Photovoltaik-Kraftwerke werden hierzulande zunehmen.Die erneuerbaren Energien stoßen bei Investoren auf immer größeres Interesse. Diese wollen im Jahr 2018 vor allem in Deutschland und China in den Sektor investieren, wie die Analyse "Great expectations - Deal making in the renewable energy sector" der Wirtschaftsberatung KPMG zeigt. Demnach gehen jeweils 40 Prozent der Befragten davon aus, dass 2018 vor allem in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...