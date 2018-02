SCHRAMBERG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Uhrenhersteller Junghans verzichtet künftig komplett auf das Geschäft in den großen Kaufhäusern und setzt auf Fachhändler und neue Partnerschaften im Ausland. Der vor einiger Zeit begonnene Rückzug aus den Uhren- und Schmuckabteilungen der Warenhäuser sei im Januar abgeschlossen worden, sagte Geschäftsführer Matthias Stotz am Freitag am Rande der Uhrenmesse Inhorgenta in München. Im Zusammenspiel mit der ohnehin schwierigen Lage in der Branche habe diese Entscheidung zwar Umsatz gekostet. Man habe aber trotzdem auch das Jahr 2017 mit schwarzen Zahlen abgeschlossen.

Das Unternehmen aus Schramberg im Schwarzwald setzte 23,2 Millionen Euro um, 2016 waren es noch 24,5 Millionen Euro. Details zum Ergebnis gibt Junghans generell nicht preis. Junghans produziert laut Stotz rund 50 000 bis 60 000 Uhren im Jahr. 60 Prozent des Umsatzes entfallen mittlerweile wieder auf mechanische Uhren, das Sortiment umfasst aber auch weiter Quarz-, Funk- und Solaruhren.

Zwei Drittel des Umsatzes werden auf dem deutschen Markt erzielt - bei härter werdender Konkurrenz, wie Stotz sagte. Junghans sucht deshalb nach neuen Absatzmärkten im Ausland. Am Sitz in Schramberg betrieb Junghans einst die größte Uhrenfabrik der Welt mit mehreren tausend Mitarbeitern. Heute arbeiten noch 115 für Unternehmen./eni/DP/zb

ISIN CH0012255151

AXC0162 2018-02-16/14:41