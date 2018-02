Nach der abrupten Korrektur der Weltmärkte wirft das TSI-Wochenupdate einen Rundblick auf das aktuelle Börsenklima. Im Fokus steht heute der Nasdaq100. Das Musterdepot hat unter der Korrektur ebenfalls gelitten, besonders einer der bisherigen Topwerte kam unter die Räder. In der Wissensecke wird erklärt, wie die allgegenwärtige Börsenampel funktioniert. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.