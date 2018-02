PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Fluggesellschaft Air France-KLM ist am Freitag mit ihren Zahlen und dem geplanten Ausbau ihrer Billigflugmarke Joon auf wenig Begeisterung gestoßen. Die Aktien rutschten bis auf 9,90 Euro ab, was den niedrigsten Stand seit Ende Mai 2017 bedeutete - zuletzt verloren sie noch 6,26 Prozent auf 10,03 Euro. Nach dem guten Lauf im Vorjahr war es bereits in den vergangenen Wochen bergab gegangen.

Das Unternehmen konnte zwar 2017 das operative Ergebnis deutlich steigern, und auch der Umsatz legte zu. Wegen hoher Kosten zur Refinanzierung von Pensionsrückstellungen stand unter dem Strich allerdings ein Minus. 2018 will Air France-KLM durch den Ausbau seiner Billigflugmarke, ein Plus an Produktivität und ein besseres Flottenmanagement erreichen.

Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research sprach von erwartungsgemäßen Zahlen, bemängelte aber einen durchwachsenen Ausblick. Das Unternehmen habe sich nur teilweise gegen steigende Kerosinpreise abgesichert. Daher blieb er bei seiner Anlageempfehlung "Underperform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro./gl/jha/

