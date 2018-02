Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus der Haft in der Türkei begrüßt und auf den offenbaren Nutzen von Gesprächen in dieser Sache hingewiesen. "Ich freue mich wie viele, viele andere, dass er heute das Gefängnis verlassen konnte", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim habe ja bereits bei der jüngsten Begegnung darauf hingewiesen, dass es in dem Fall "vielleicht schnelle Bewegung" geben werde.

Merkel dankte allen, die sich dafür eingesetzt hätten, dass Yücel nun "offensichtlich" auf freiem Fuß sei. "Es zeigt sich, dass Gespräche vielleicht nicht ohne Nutzen sind", hob sie hervor. "Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht." Ausdrücklich mahnte Merkel auch schnelle Verfahren für die noch in der Türkei inhaftierten Deutschen an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 08:25 ET (13:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.