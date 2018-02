LED-Beleuchtung: Der Markt wächst und wächst

Die Preise sinken, die Effizienz der LED-Lampen steigt. Das ist mitunter auch der Grund, warum sich der Markt - und das schon seit mehreren Jahren - im Wachstum befindet. Zudem konnten sich die LEDs schon gegenüber den traditionellen Beleuchtungsmitteln (wie etwa der Glühlampe) durchsetzen; des Weiteren hat die LED-Lampe auch schon die Energiesparlampe überholt.

Die Mehrheit jener Personen, die eine Alternative zur Glühbirne gesucht haben, entschied sich schlussendlich für die LED-Technologie. Folgt man den Erkenntnissen des ZVEI, so nutzten schon im Jahr 2015 rund 63 Prozent die LED-Technologie für den Innenbereich. 75 Prozent nutzten die LED-Technologie für den äußeren Bereich. Doch warum entscheiden sich immer mehr Menschen für LEDs, obwohl zu Beginn vorwiegend die Energiesparlampe beworben wurde?

LED vs. Energiesparlampe

Vor wenigen Jahren sah es so aus, als würde es nur eine Alternative geben - die Energiesparlampe. Doch mit der Zeit erkannten die Konsumenten die Vorteile der LED-Technologie. Einerseits befanden sich in den LED-Lampen keine giftigen Stoffe (etwa Quecksilber), andererseits musste man nicht mehrere Augenblicke warten, bis die volle Helligkeit erzielt werden konnte. Während Energiesparlampen immer etwas Zeit brauchen, bis sie zu 100 Prozent leuchten, so sind die LED-Lampen sofort einsatzbereit. Auch die Tatsache, dass in den letzten Jahren zahlreiche LED-Modelle auf den Markt gekommen sind, hat natürlich dafür gesorgt, dass sich immer mehr Konsumenten für die LED-Technologie entschieden haben. Heute sind die LED-Lampen - das belegen auch die Zahlen und Umsätze - die absolute Nummer 1 am Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...