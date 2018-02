Mainz (ots) -



Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der UEFA Champions League auf Besiktas Istanbul. Das ZDF überträgt das Spiel am Dienstag, 20. Februar 2018, live ab 20.25 Uhr aus der Arena in München. Für Moderation und Analyse stehen Oliver Welke und ZDF-Experte Oliver Kahn bereit. Das Spiel kommentiert Live-Reporter Oliver Schmidt. Bereits um 19.20 Uhr stimmt das "UEFA Champions League Magazin" die ZDF-Zuschauer auf die Begegnung in München ein.



Besiktas Istanbul zählt zu den Spitzenteams der türkischen "Süper Lig" und konnte sich als Tabellenerster der Champions-League-Gruppe G - unter anderem mit einem Sieg bei RB Leipzig - klar für das Achtelfinale qualifizieren. Der deutsche Rekordmeister aus München hatte die K.o.-Runde als Zweiter der Gruppe B erreicht - punktgleich mit dem Gruppenersten Paris Saint-Germain. Direkt im Anschluss berichtet "ZDF SPORTextra" in einer Zusammenfassung vom zweiten Achtelfinalspiel des Tages: Gegner des FC Chelsea an der Londoner Stamford Bridge ist der FC Barcelona.



Auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München bei Besiktas Istanbul steht am Mittwoch, 14. März 2018, ab 18.00 Uhr live auf dem Programm des ZDF.



Eine Woche zuvor - am Dienstag, 6. März 2018 - überträgt das ZDF live ab 20.25 Uhr aus dem Parc des Princes in Paris das Spannung versprechende Achtelfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid, zweier Topteams der aktuellen Champions-League-Saison. Das Hinspiel hatten die "Königlichen" um Cristiano Ronaldo mit 3:1 gewonnen. PSG mit seinem Superstar Neymar wird alles daransetzen, das Blatt noch einmal zu wenden.



