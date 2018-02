London (ots/PRNewswire) - Tentsile, eine innovative Baum-Zelt-Marke und ein Umweltbeauftragter, sowie Progression Brands Group, eine Aktieninvestment- und operative Gruppe, freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind. Im Rahmen der Vereinbarung kann Tentsile das Branchenwissen sowie die durch das Progression-Team verfügbaren Ressourcen nutzen und diese mit seinem Know-how und den Baum-Zelt-Innovationen kombinieren.



"Progression verfügt über die richtige Mischung an Ressourcen, kategorieübergreifende Erfahrung und authentische Leidenschaft, um Unternehmern und deren Marken zu helfen", sagt Alex Shirley-Smith, Gründer und CEO von Tentsile. "Als kreative Person, Architekt und Erfinder freue ich mich sehr, Progression beratend an meiner Seite zu wissen. Unser Team kann von der Unterstützung und Kompetenz des Brancheninsiders profitieren und Tentsile damit auf die nächste Ebene heben."



Tentsile wurde 2013 in Großbritannien mit dem Flagship-Baum-Zelt "Stingray" gegründet und hat die Zeltbranche seither ständig neu definiert. Die Marke ist führend im Bereich Camping- und Gartenabenteuer. Durch die Kombination des Komforts sowie der Vielseitigkeit einer Hängematte mit der Sicherheit und Mehr-Personen-Auslastung eines Zelts sind die hängenden Unterkünfte vom Zustand des Bodens vor Ort unabhängig und bringen die Outdoor-Erfahrung dadurch auf die nächste Ebene.



"Alex Shirley-Smith hat ein dynamisches und leidenschaftliches Unternehmen aufgebaut und gleichzeitig eine neue Produktkategorie geschaffen", sagt Ian Widmer, Präsident und CEO von Progression Brands Group. "Wir freuen uns darauf, Tentsile beim weiteren Aufbau der Marke zu unterstützen, die globalen Auswirkungen der Abholzung umzukehren und die Baum-Zelt-Kategorie zu erweitern."



Progression verfolgt einen einzigartigen Ansatz im Bereich Aktieninvestment, indem es aufkommende Marken durch die komplexe Einzelhandelslandschaft führt und Businesspläne erstellt, die Marken wie Tentsile auf zukünftiges Wachstum und Erfolg vorbereiten.



Alex Shirley-Smith meint weiter: "Als aufkommende Marke in einer neuen Welt des Einzelhandels sind wir sehr dankbar für unsere Partnerschaft mit Progression. Die Outdoor-Branche entwickelt sich in der Welt von E-Commerce rasch weiter und wir wollen sicherstellen, dass wir bereit sind, weiter zu expandieren, die Wälder zu schützen und ihnen zu helfen sowie innovative Produkte zu entwickeln, die unsere loyalen Kunden begeistern."



Über Tentsile Tentsile, ein Unternehmen aus Leidenschaft, macht die vielseitigsten Zelte der Welt und bekennt sich zu einem ethischen sowie ökologischen Geschäftsmodell, das zum Ziel hat, seinen Kunden die Magie und Pracht des Waldes und der Natur näherzubringen. Gleichzeitig will das Unternehmen Bäume retten und engagiert sich bei verschiedenen Baumpflanzprojekten. Für jedes verkaufte Zelt von Tentsile werden 18 Bäume gepflanzt.www.tentsile.com



Über Progression Brands Group Progression Brands Group ist eine Aktieninvestment- und operative Gruppe, die Partnerschaften mit aufkommenden Marken abschließt, die im Lifestyle-Bereich tätig sind. Mit Sitz in Minnesota und Mitgliedern in den USA sowie Europa kombiniert die Gruppe den Zugang zu Kapital mit einem umfassenden Branchenwissen, um dadurch eine Plattform für Marken zu schaffen, mit der diese im heutigen komplexen Einzelhandelsmarkt wettbewerbsfähig werden.www.progressionbrands.com



Pressekontakt: Emily Snayd 1-203-3958834 emily@hfscommunications.com