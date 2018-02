Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni betont bei Kanzlerin Merkel, wie stabil sein Land ist. Doch die Wahl könnte zu einer neuen Blockade führen.

"Es besteht nicht die Gefahr, dass es in Italien eine populistische oder antieuropäische Regierung geben wird." Das war die Botschaft des italienischen Premiers Paolo Gentiloni an Bundeskanzlerin Angela Merkel bei seinem Besuch in Berlin.

Ein Treffen, das ursprünglich schon vor einer Woche stattfinden sollte. Doch da ging es in Berlin um die Einigung auf die GroKo und die Kanzlerin hatte keine Zeit für den Gast aus dem Süden.

Gentiloni hatte die letzten Umfragen im Gepäck. Denn ab heute dürfen vor den Parlamentswahlen am 4. März keine mehr veröffentlicht werden. Sie sagen übereinstimmend einen Patt voraus: Keiner der drei Blöcke, die antreten, wird demnach eine Mehrheit erzielen, die zum Regieren reicht - weder Mitte-links, noch Mitte-rechts mit Berlusconi und auch nicht die im Moment in Führung liegende Fünf-Sterne-Bewegung. Dazu kommt, dass mit rund 35 Prozent die Zahl der Unentschlossenen noch immer sehr hoch ist und viele politikmüde Italiener überlegen, gar nicht zur Wahl zu gehen.

"Italien wird eine stabile Regierung haben", sagte Gentiloni der Kanzlerin. Nicht die Umfragen, sondern die Wähler würden am 4. März entscheiden. "Meiner Meinung nach ist die einzige tragende Säule einer möglichen stabilen pro-europäischen ...

