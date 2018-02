Mannheim/Köln (ots) -



- Ausblick auf die Corporate Health Convention 2018



Der Ruf nach Digitalisierungsstrategien fordert Firmen in neuem Maße heraus: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie sich mit Schnittstellen, Kennzahlen, Wachstumsplänen, Mitarbeiterbindung, Gesundheit und lösungsorientierten Ansätzen in diesem Umfeld auseinandersetzen.



Mit der neuen moove GmbH entsteht nun etwas Besonderes: 17 Jahre Erfahrung im BGM-Markt und mehr als 400 betreute Kunden sprechen für sich, wenn die VIP-Training Variable Individuelle Prävention GmbH und der Geschäftsbereich Betriebliches Gesundheitsmanagement der Mannheimer vitaliberty GmbH ab sofort zusammen voran gehen.



Die moove GmbH mit Sitz in Köln und Mannheim setzt auf die intelligente Vernetzung von erlebbaren Gesundheitsmaßnahmen vor Ort mit modernen, digitalen Tools. Mit mehr als 34 Standorten in ganz Deutschland wird Firmengesundheit ganz neu definiert. Harald Holzer und Bastian Schmidtbleicher, Geschäftsführer der moove GmbH sind davon überzeugt: "Wir benötigen eine unternehmenstaugliche Art des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, geprägt von Lösungsorientierung, professionellem Projektmanagement und fundierten und innovativen Ansätzen - digital, teildigital und auch analog. Wir werden den Themen Gesundheit im Unternehmen und Mitarbeiterfürsorge einen ganz neuen Stellenwert geben." Präsentiert wird das Portfolio der moove GmbH erstmals auf der Personal Süd und der führenden Kongressveranstaltung rund das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz, der Corporate Health Convention 2018 (CHC) in Stuttgart vom 24. bis 25. April 2018.



Koordinaten zur moove GmbH auf der CHC: Messestand J.23 in Halle 1. Auf den Fachveranstaltungen und Vorträgen der Messe geben die Experten der moove GmbH neue Denkanstöße und präsentieren Lösungen, die nicht nur zu messbaren Ergebnissen führen, sondern vor allem auch Spaß an Gesundheit wecken.



Über die moove GmbH



Die moove GmbH fördert mit praxisrelevanten Lösungen die Organisation und die Eigenverantwortung des Menschen für Gesundheit. Ihr Anspruch sind effiziente Ergebnisse, die sowohl eine ökonomische als auch menschliche Wirkung haben. Die moove GmbH gehört zur international agierenden vitagroup AG.



