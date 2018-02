Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 bleiben die Positionen zwischen Deutschland und Polen verhärtet. Der Besuch des neuen polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) brachte keine Annäherung. Morawiecki stellte sich klar gegen die Pipeline unter der Ostsee zwischen Russland und Deutschland. "Es ist wichtig, dass nicht eine Seite hier (Russland) das Monopol hat und Preise aufzwingen kann", sagte er.

Polen kämpft im Verbund mit anderen osteuropäischen Ländern und der EU-Kommission gegen das Milliardenprojekt. Befürchtet wird eine totale Dominanz Russlands bei der Versorgung des Kontinents mit Energie. An der Finanzierung von Nord Stream 2 sind die beiden deutschen Konzerne Wintershall und Uniper beteiligt, die jeweils 950 Millionen Euro dafür bereitstellen wollen. Die Hauptlast trägt der russische Energieriese Gazprom, der auch das Gas liefern würde.

Die Bundesregierung unterstützt den Bau. Die Behörden in Mecklenburg Vorpommern, wo das Gas in Deutschland ankommen soll, erteilten bereits die Genehmigung für die Verlegung der Rohre - allerdings nur für das kurze Teilstück auf deutschem Territorium. "Nach unserer Auffassung ist das ein wirtschaftliches Projekt", erklärte Merkel. Sie versuchte damit, die Ängste in Osteuropa vor russischer und deutscher Hegemonie auszublenden.

Sie verwies darauf, dass Polen durch die Errichtung eines Flüssiggasterminals und eine geplante Röhre nach Skandinavien seine eigene Versorgung breit auffächern könne. Die Kanzlerin bestand allerdings wie Morawiecki darauf, dass "die Ukraine nicht vom (Gas-)Transit abgeschlossen" werden dürfe.

Die osteuropäischen Staaten nehmen durch die Weiterleitung des Brennstoffs Milliarden ein. In der Vergangenheit hatte ihnen der Kreml nach Streitigkeiten aber den Gashahn zugedreht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 08:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.