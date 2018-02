EANS-Adhoc: WIENWERT AG / WW Holding AG, Muttergesellschaft der WIENWERT AG, startet Verkaufsprozess für 100% der Anteile an Tochtergesellschaft WIENWERT AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen/Unternehmenskrise/Insolvenzverfahren/WWHolding/Verkau fsprozess 16.02.2018

Wien - Der Vorstand der WIENWERT AG gibt bekannt, dass nach Informationen von WW Holding AG, welche 99,99% der Anteile an WIENWERT AG hält, mit Dienstag, 20.02.2018, ein Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der Tochtergesellschaft WIENWERT AG gestartet wird. Der Verkaufsprozess erfolgt in gemeinsamer Abstimmung mit dem Joint-Venture-Partner der Tochtergesellschaft WIENWERT AG.

Kaufinteressenten können sich ab Dienstag, 20.02.2018, über die Rahmenbedingungen des Verkaufsprozesses unter den Veröffentlichungen in der Ediktsdatei (www.ediktsdatei.justiz.gv.at) oder auf der Website des Insolvenzverwalters Mag. Norbert Abel (www.abel-legal.at) informieren.

Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen:

AT0000A1W4Q5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)

Emittent: WIENWERT AG, Getreidemarkt 10, 1010 Wien

