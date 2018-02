Hannover - Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim führt unter rund 350 Volkswirten, Analysten und Fondsmanagern allmonatlich seine Umfrage u. a. zur Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Konjunkturlage in Deutschland und der Eurozone durch, so die Analysten der NORD LB.

Den vollständigen Artikel lesen ...