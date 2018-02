Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Kurse an der Wall Street dürften zum Wochenausklang zunächst auf der Stelle treten. Allerdings sollte der Dow-Jones-Index die am Vortag zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten behaupten. Sollten die Indizes noch den Sprung ins Plus schaffen könnte es für die Wall Street nach den jüngsten Turbulenzen die beste Wochenperformance seit mehr als einem Jahr werden. Sowohl der Dow als auch der S&P-500 haben im Wochenverlauf bereits um über vier Prozent zugelegt, der Nasdaq-Composite sogar mehr als fünf Prozent. Es könnte damit die beste Woche seit November 2016 werden, für den Nasdaq seit Oktober 2014.

Allerdings rechnen Teilnehmer vor dem verlängerten Wochenende, am Montag findet aufgrund des Presidents Day kein Handel statt, mit einem zurückhaltenden Handel. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf einen knapp behaupteten Start am Kassamarkt hin.

"Die Märkte dürften weiter volatil bleiben", erwartet Aktien-Stratege Lee Wild von interactive investor. "Aber es hat sich herausgestellt, das die großen Investoren dem Markt nicht lange fern bleiben können und die Aktien-Nachfrage zum Ende des Steuerjahres typischerweise wieder steigt", so der Teilnehmer weiter.

Erneute Runde an US-Konjunkturdaten

Die US-Importpreise sind im Januar stärker als erwartet und auf breiter Basis gestiegen und untermauern damit das Bild einer anziehenden Inflation. Sie zogen im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent an, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Dezember. Das ist der höchste Anstieg seit Mai 2016. Ökonomen waren lediglich von einem Anstieg um 0,7 Prozent ausgegangen.

Die Zahl der Baubeginne stieg im Vergleich zum Vormonat um 9,7 Prozent. Ökonomen hatten nur eine Zunahme um 4,2 Prozent prognostiziert. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen ist im Januar um 7,4 Prozent gestiegen. Die Prognose hatte auf ein Plus von lediglich 0,8 Prozent gelautet.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Februar in der ersten Lesung. Hier wird mit einer leichten Abschwächung auf 95,0 nach zuvor 95,7 gerechnet.

Dollar legt wieder deutlicher zu

Der Dollar neigt zum Wochenausklang wieder zur Stärke. Im Gegenzug fällt der Euro unter die Marke von 1,25 Dollar auf aktuell 1,2459 Dollar zurück, nachdem er im Tageshoch schon bis auf 1,2556 Dollar geklettert war. Auch zum Yen macht der Greenback wieder Boden gut und liegt aktuell bei 106,19 Yen, nach einem Tief von 105,54 Yen im asiatischen Handel.

Die Devisenanalysten der ING glauben an ein Anhalten der übergeordneten Dollar-Schwäche. Sie heben ihre Euro-Schätzungen zum Jahresende auf 1,30 Dollar an und senken zugleich ihre Prognose für den Greenback auf 100 Yen. Die Experten gehen davon aus, dass Anleger beim Greenback einen Risikoabschlag einpreisen. Dieser drehe sich um die Frage, wie US-Präsident Donald Trump sein Ausgabenprogramm angesichts der Steuersenkungen finanzieren wolle. Euro und Yen dürften die Hauptprofiteure dieser Sorgen sein.

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Damit setzt sich die volatile Entwicklung aus dem Verlauf der Woche fort. Übergeordnet belasteten weiterhin die Sorgen vor einer steigenden US-Ölförderung und einem damit zunehmenden Ölangebot. Die entscheidende Frage sei, ob dies durch eine höhere Nachfrage aufgefangen könne, so ein Beobachter. Die Selbstverpflichtung der Opec, an den vereinbarten Förderkürzungen festzuhalten, sei tendenziell positiv für den Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent auf 61,45 Dollar. Für Brent geht es um 0,5 Prozent auf 64,66 Dollar nach oben.

Für die Notierungen der US-Anleihen geht es nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gibt einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab und fällt um 4 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Die Analysten der Societe Generale rechnen mit einem Anstieg der Rendite bis auf das Niveau von 3,00 Prozent. Mit einem Wachstum in den USA von 2 bis 2,5 Prozent in den kommenden Jahren trotz der Steuersenkungen, dürfte der Inflationsanstieg ab dem zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren. Daher sollte ein "weiterer Anstieg für die zehnjährige Rendite schwieriger werden", so die Analysten.

Der Goldpreis setzt seine positive Vortagestendenz fort. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.356 Dollar. Gold ist ein beliebter Inflationsschutz und profitiert damit von den höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisen und der unerwartet stark gestiegenen Kernrate der Erzeugerpreise aus dem Wochenverlauf, so ein Händler.

Coca-Cola übertrifft Erwartungen - US-Steuerreform sorgt für Verlust

Für die Aktie von Coca-Cola geht es vorbörslich um 2,1 Prozent nach oben. Der Getränke-Konzern hat bei Umsatz und Gewinn für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Jedoch verzeichnete Coca-Cola einen Verlust aufgrund der US-Steuerreform.

Der Landmaschinen-Hersteller Deere hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Markterwartungen ebenfalls übertroffen. Doch verzeichnete das Unternehmen aufgrund von Einmalbelastungen durch die US-Steuerreform einen Quartalsverlust. Dagegen konnte Deere mit dem Ausblick für das Gesamtjahr überzeugen. Die Aktie steigt um 1,0 Prozent.

Dagegen verliert die Aktie von Kraft Heinz 2,5 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern hat mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt. Mit 90 Cent lag das bereinigte Ergebnis je Aktie um 5 Cent unter der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten. Vor allem im wichtigen Heimatmarkt gingen die Einnahmen zurück. Beim bereinigten Gewinn je Aktie blieb das Unternehmen mit 90 Cent hinter der Analysten-Prognose von 95 Cent. Auch der Umsatz lag mit 6,88 Milliarden Dollar unter der Konsensschätzung von 6,91 Milliarden Dollar.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,19 0,1 2,18 98,3 5 Jahre 2,63 -2,2 2,65 70,3 7 Jahre 2,80 -3,5 2,84 55,4 10 Jahre 2,87 -4,0 2,91 42,4 30 Jahre 3,12 -4,5 3,17 5,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.13 Uhr Do, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,2459 -0,33% 1,2539 1,2480 +3,7% EUR/JPY 132,32 -0,28% 132,76 132,75 -2,2% EUR/CHF 1,1514 -0,16% 1,1531 1,1539 -1,7% EUR/GBP 0,8880 +0,14% 0,8873 1,1267 -0,1% USD/JPY 106,19 +0,04% 105,86 106,36 -5,7% GBP/USD 1,4030 -0,45% 1,4131 1,4063 +3,8% Bitcoin BTC/USD 9.860,20 -2,13% 9.886,61 9.815,15 -31,35 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,45 61,34 +0,2% 0,11 +1,7% Brent/ICE 64,66 64,33 +0,5% 0,33 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.355,74 1.353,50 +0,2% +2,24 +4,1% Silber (Spot) 16,80 16,87 -0,4% -0,06 -0,8% Platin (Spot) 1.007,15 1.001,00 +0,6% +6,15 +8,4% Kupfer-Future 3,25 3,25 +0,2% +0,01 -1,5% ===

