Hamburg - Nach einem rundum positiven Jahr 2017 konnten Liquid Alternatives in dem aktuell volatilen Marktumfeld zeigen, dass sie Anlegern einen Mehrwert bieten, indem sie Verluste in Crash-Phasen deutlich abfedern, so die Experten von Absolut Research.Das habe eine Analyse ergeben, die die Absolut Research GmbH anlässlich der deutlichen Aktienmarktverluste Anfang des Monats durchgeführt habe. Untersucht worden sei die Performance von 220 alternativen UCITS-konformen Aktienfonds mit täglicher Liquidität, die einen Ausschnitt aus den monatlich mehr als 1.150 im Absolut|alternative analysierten Liquid Alternatives darstellen würden. Während der breite Stoxx Europe Total Market Index zwischen dem 01. und 09. Februar 7% verloren habe, hätten UCITS-konforme Equity-Long/Short-Fonds die Verluste auf 2% begrenzen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...