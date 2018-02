Falls Notenbanken selbst virtuelle Münzen ausgeben, dürfte das weitaus besser funktionieren als Bitcoins. Eine Skizze für die Praxis.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat zu Kryptowährungen eine klare Meinung. "Bitcoins sind ökonomisch und ökologisch ineffektiv", sagt er, und hat damit zweifellos Recht. Er wehrt sich dagegen, überhaupt von "Währungen" oder "Coins" zu sprechen, redet lieber von "Tokens", was auf Deutsch allesmögliche heißen kann - aber nichts, was man direkt mit Geld in Zusammenhang bringt. Der Bundesbank-Präsident fordert eine internationale Regulierung dieser Tokens, hat jedoch auch keine allzu großen Sorgen. Denn mit rund 400 Milliarden Dollar haben alle etwa 1500 Krypto-Währungen zusammen doch nur wenig Wert im Vergleich zu einer weltweiten Geldmenge von 700 Billionen Dollar.

Weidmann ist aber nicht nur gegen Bitcoins. Er hält auch wenig von der Idee, dass eine Notenbank wie etwa die Europäische Zentralbank (EZB) eine eigene virtuelle Währung - pardon, eigene Tokens - auf den Markt bringt. Das Thema ist zurzeit noch eher theoretischer Natur, auch wenn einige Länder wie Schweden, Venezuela und Russland, aus jeweils ganz unterschiedlichen Motiven, etwas ernster darüber nachdenken. Gleichwohl: Wenn man diese Variante durchdenkt, ist sie gar nicht so absurd.

Zunächst einmal muss man festhalten: Eine Notenbank würde sinnvollerweise nicht eine eigene Währung, sondern nur eine andere Form von Bargeld schaffen. Wir hätten also Euro-Coins - pardon, Herr Weidmann. Häufig heißt es, alle Bürger müssten folglich Konten bei der Notenbank unterhalten.

Ich halte diese These für falsch. Krypto-Coins sind ja gerade kein Buchgeld, das auf einem Konto gutgeschrieben wird. Sie sind tatsächlich eine Art von elektronischen Münzen, die in einer Geldbörse untergebracht werden, ...

