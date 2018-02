Neue Gebäude müssen besser gedämmt sein als alte. Der Bundesgerichtshof entscheidet im März, ob das auch für die Sanierung eines Badezimmers gilt.

Wenn es oben laut trippelt und trappelt, nervt es unten: Der Trittschallschutz in Miet- und Eigentumswohnungen beschäftigt immer wieder deutsche Gerichte. Jetzt soll höchstrichterlich entschieden werden, was bei der Modernisierung eines Bades gilt. Muss der Dezibel-Grenzwert aus dem Baujahr des Hauses eingehalten werden oder der zum Zeitpunkt der Instandsetzung? Zu einem am Freitag in Karlsruhe verhandelten Fall aus Hamburg will der Bundesgerichtshof (BGH) sein Urteil am 16. März verkünden. Es dürfte weitreichende Auswirkungen für Wohnungseigentümer haben (V ZR 276/16).

Im Mittelpunkt der Verhandlung stand die Frage, ab wann ein Eingriff in die Bausubstanz so groß ist, dass er wie ein Neubau zu bewerten ist. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...