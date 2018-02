Unternehmen gibt zudem den Abschluss von über 50 kommerziellen Einsätzen mit dem Stream Dynamic Neuro-Thrombectomy Net bekannt



Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Perflow Medical, ein in Israel ansässiges Unternehmen für Medizintechnik, das innovative Hilfsmittel für neurovaskuläre Eingriffe entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Zu dem Konsortium gehören bestehende Investoren, zwei neue internationale Investoren und ein ungenannter strategischer Investor. Nach der kürzlich in Europa erfolgten Einführung konnte Perflow über 50 mechanische Thrombektomie-Verfahren für die Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen verzeichnen, die mit dem Stream Dynamic Neuro-Thrombectomy Net erfolgreich abgeschlossen wurden.



Die neue Investition soll die Kommerzialisierung des ersten Produkts des Unternehmens, das Stream-Net-Gerät, in Europa unterstützen und bei der Auswahl weiterer Länder sowie bei der Einreichung des US-amerikanischen FDA 510(k)-Dossiers helfen. Sie wird zudem die Produktentwicklung für zwei neue Produkte auf Basis der patentrechtlich geschützten CEREBRAL NET-Technologieplattform des Unternehmens für die Überbrückung des Aneurysmenhalses und für Verfahren zur Durchflussumlenkung unterstützen.



Marc Ribó, MD, PhD, Spezialist für interventionelle Neurologie am Hospital Vall d'Hebron in Barcelona, Spanien, und Anastasios Mpotsaris, MD, PhD, Spezialist für interventionelle Neurologie am Uniklinikum Aachen, Deutschland, waren die ersten Ärzte, die das neuartige Gerät genutzt haben. "Das Stream Net bietet ein neues Level bei der Kontrolle, mit dem die Möglichkeiten von Ärzten, in Echtzeit zu reagieren, größer werden. Meine anfänglichen Erfahrungen mit dem System waren positiv und ich betrachte es als wertvolle Ergänzung auf dem Markt", sagte dazu Dr. Ribó. Prof. Dr. med. Mpotsaris, der über seine Erfahrungen sprach, fügte hinzu: "Das einzigartige Design des Stream mit seinem geflochtenen Netz und die Gerätekontrolle sind sehr hilfreich für das Zurückhalten von Blutgerinnseln während der Revaskularisation."



Das Stream Net, ein Thrombektomie-Gerät der nächsten Generation, ist auf den ungedeckten klinischen Bedarf bei der Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen ausgelegt, eine der wichtigsten Ursachen für lang anhaltende Beeinträchtigungen, die jedes Jahr für weltweit 5,5 Millionen Todesfälle verantwortlich gemacht wird. Es bietet dem Arzt die volle Gerätekontrolle bei Durchmesser, Länge und Radialkraft des geflochtenen Netzes, um eine dynamische Apposition an der Gefäßwand zu erreichen und Blutgerinnsel während der Revaskularisation bei einer ungünstigen Anatomie besser zurückhalten zu können.



"Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Schritt dar und spiegelt das starke Engagement unserer Investoren gegenüber Perflow wider und es zeigt den Wert unserer patentrechtlich geschützten CEREBRAL NET-Technologie für Ärzte, wenn es darum geht, die Ergebnisse zu verbessern", sagte dazu Danny Farin, CEO von Perflow Medical. "Die klinischen Erfahrungen mit dem Stream-Net-Gerät in Europa sind ermutigend und mit diesen Geldmitteln werden wir unsere Fähigkeiten, lebensrettende Technologien auf den Markt zu bringen, schneller entwickeln können und wir können damit fortfahren, neuartige neurovaskulären Lösungen auf den Weg zu bringen, bei denen die CEREBRAL NET-Technologie zum Einsatz kommt."



Über Perflow Medical



Perflow Medical, ein privat geführtes Unternehmen für Medizintechnik mit Sitz in Israel, entwickelt und produziert innovative Lösungen, mit deren Hilfe komplexe neurovaskulären Erkrankungen angegangen werden können. Die patentrechtlich geschützte CEREBRAL NET-Technikplattform von Perflow, bei der es sich um ein dynamisches, geflochtenes Netz handelt, das anpassbare neurovaskulären Behandlungen ermöglicht, setzt auf die Expertise von Ärzten, indem es die Echtzeitkontrolle durch den Arzt, moderne Geräteeinstellungen, volle dynamische Apposition an der Gefäßwand und ausgezeichnete Röntgenopazität zusammenbringt, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Das erste Produkt des Unternehmens, das Stream Dynamic Neuro-Thrombectomy Net, ist in Europa für die endovaskuläre Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen zugelassen. Erfahren Sie mehr unter www.perflow.com.



