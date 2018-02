Ein Blick auf den mittelfristigen Abwärtstrendkanal bestehend seit 2008 offenbart einen Wertverfall des Euros gegenüber dem US-Dollar von 1,60365 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 1,03409 US-Dollar. Das Ganze spielt sich jedoch in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal an, der aber schon sehr viel länger besteht und daher als übergeordnet zu betrachten ist. Innerhalb der zehnjährigen Konsolidierungsphase hat der Euro zuletzt jedoch wieder merklich an Kraft gewonnen und konnte an die obere Trendkanalbegrenzung von 1,25000 US-Dollar zulegen.

Die Brisanz an der aktuellen Stelle der Notierungen könnte kaum größer sein, weil eine Auflösung des vorausgegangenen Abwärtstrendkanals nun zu einem größeren Kaufsignal und einer stärkeren Aufwertung des Euro führen könnte. In Fachjargon könnte sich hieraus nämlich eine eindeutige Euro-Rally entwickeln und die geballte ...

