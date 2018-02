Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Aktionäre aller Länder, vereinigt Euch! - Bewußt provokant gewählter Spruch, den man in seiner Urform von Seiten der Werktätigen oft hört, die stolz darauf sind, Werktätige zu sein. Warum sind Aktionäre, speziell Langfristaktionäre, so wenig stolz darauf, Aktionäre zu sein? Der Bonze mit der dicken Zigarre in seiner Mega-Yacht, das sind nicht wir. So versucht man uns darzustellen. Zum Glück gibts Biotope, wie kleine Aktienclubs oder die Hauptversammlungen, wo wir unter unseresgleichen sind, wo wir Verständnis ernten. Die Aktionärsquote in Österreich ist sehr gering. Und die meisten Österreicher können aus Zeitmangel (sie sind gleichzeitig...

Den vollständigen Artikel lesen ...