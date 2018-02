Die Hilfsorganisation Oxfam will eine unabhängige Kommission einsetzen, um die Missbrauchsvorwürfe in Haiti aufarbeiten zu lassen.

Oxfam-Direktorin Winnie Byanyima sieht die Berichte über sexuelle Ausbeutung von Menschen in Krisengebieten durch Mitarbeiter als "Fleck" auf dem Ruf der Hilfsorganisation. Zur Untersuchung der Vorwürfe setze sie eine unabhängige Kommission ein, sagte Byanyima in einem am Freitag ausgestrahlten Interview der BBC. Die Kommission solle Kultur und Praktiken der Organisation unter die Lupe nehmen und ein Überprüfungssystem für Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...