BERLIN (dpa-AFX) - Die polnische Regierung sieht die Europäische Union in der Krise. "Wir müssen Vertrauen in das europäische Projekt zurückgewinnen", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitag bei einer Veranstaltung der Körber-Stiftung in Berlin. "Ich wünsche mir, dass Deutschland und Polen die echten Lokomotiven eines Wachstums werden, von dem alle profitieren", fügte er hinzu. In den vergangenen Jahren habe die EU zahlreiche neue Regelungen beschlossen, die das Wachstum aufstrebender Unternehmen aus den Bereichen IT, Logistik und Transport in den Mitgliedstaaten in Osteuropa hemmten.

Morawiecki forderte kollektive europäische Maßnahmen gegen Steueroasen und "internationale Monopole". Es gehe nicht an, dass Konzerne wie Amazon, Apple und Alphabet (Google) in Europa trotz hoher Einnahmen kaum Steuern zahlten.

Polen steht wegen einer umstrittenen Justizreform in Europa in der Kritik. Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. Brüssel leitete deshalb erstmals in der EU-Geschichte ein Sanktionsverfahren ein. Auf die Vorwürfe angesprochen, sage Morawiecki: "Es ist sehr schwierig für Leute von außerhalb, das Klein-Klein des polnischen Systems zu verstehen." In ihrer alten Form sei die polnische Justiz wenig kosteneffizient gewesen./abc/DP/edh

