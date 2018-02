Von Claudio Kummerfeld

Die Apple-Aktie macht einiges durch in letzter Zeit. Am 1. Februar kamen Quartalszahlen, die ein auf hohem Niveau schwächelndes Geschäft zeigen. Gleich danach begann die Aktie von 167 Dollar bis zum 9. Februar auf 150 Dollar abzurutschen. Von da an ging es bis jetzt schon wieder aufwärts auf derzeit 172 Dollar.

Ein interessanter Aspekt

Vom Kurs her also liegt die Apple-Aktie jetzt 5 Dollar besser als vor den schwachen Quartalszahlen. Das ist ein Hype, der nicht jedem gefällt. Einen interessanten Aspekt zeigt aktuell Larry McDonald vom Bear Traps Report auf. Die Apple-Aktie sei derzeit ein "schreiender Verkauf", so seine Worte. Man solle bitte beachten, dass Apple einer der größten Anleiheinhaber auf dem Planeten sei.

Apple hält immer noch seinen gigantischen Cash-Berg im Ausland. 157 Milliarden Dollar davon seien größtenteils in Unternehmensanleihen angelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...